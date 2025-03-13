«Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» примет «Эр-Рияд» в матче про-лиги Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» и «Эр-Рияд» встретятся в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 13 марта. Игра пройдет в Спортивном городе короля Абдуллы в Джидде, начало — в 22.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.
«Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 58 очков. «Эр-Рияд» находится на девятом месте с 33 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Аль-Иттихада» со счетом 1:0
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