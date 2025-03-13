«Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» и «Эр-Рияд» встретятся в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 13 марта. Игра пройдет в Спортивном городе короля Абдуллы в Джидде, начало — в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Иттихад» — «Эр-Рияд» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 25-й тур.

13 марта 2025, 00:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 58 очков. «Эр-Рияд» находится на девятом месте с 33 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Аль-Иттихада» со счетом 1:0