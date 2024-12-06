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«Аль-Иттихад» вырвал победу у «Аль-Насра» в добавленное время, Роналду забил 816-й гол в карьере

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Аль-Иттихад» дома одержал победу над «Аль-Насром» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

За команду хозяев забили Карим Бензема и Стивен Бергвейн, принесший ей победу в добавленное ко второму тайму время. В составе гостей гол на счету Криштиану Роналду.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 13-й тур
06 дек, 20:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
2:1
Аль-Наср

Этот забитый мяч стал для 39-летнего португальца 816-м по счету в професииональной карьере.

После 13 матчей «Аль-Иттихад» лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков. «Аль-Наср» — на 4-м месте с 25 баллами.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
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