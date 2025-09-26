Голы Роналду и Мане принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Иттихадом»

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Иттихад» в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

Счет на 9-й минуте с передачи Кингсли Комана открыл Садио Мане. На 35-й минуте с паса Мане преимущество гостей удвоил Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» (12 очков) одержал четвертую победу на старте сезона и стал единоличным лидером чемпионата. «Аль-Иттихад» (9) потерпел первое поражение и идет вторым в турнирной таблице.