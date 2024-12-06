«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Насром» в чемпионате Саудовской Аравии 6 декабря

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Насром» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 6 декабря. Матч пройдет на международном стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 12-ти туров про-лиги «Аль-Иттихад» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Наср» с 25-ю баллами идет на третьей строчке чемпионата.

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