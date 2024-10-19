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19 октября, 23:02

Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» одержать победу над «Аль-Кадисией»

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Карим Бензема.
Фото Reuters

«Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Кадисией» в матче 7-го тура саудовской Про-лиги — 3:1.

В составе победителей голы забили Карим Бензема, Мусса Диаби и Марио Митай. У «Аль-Кадисии» отличился Пьер Обамеянг.

«Аль-Иттихад» расположился на втором месте в таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 18 очков. «Аль-Иттихад» идет седьмым, имея в активе десять баллов.

В следующем матче «Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Аль-Риядом» 24 октября, а «Аль-Кадисия» днем позже примет «Дамак».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
19 окт, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад Джедда
3:1
Аль-Кадисия

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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