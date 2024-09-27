«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Халидж», благодаря голам Бензема, Бергвейна и Ауара

«Аль-Иттихад» дома разгромил «Аль-Халидж» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У хозяев голы забили Карим Бензема, Уссем Ауар, Стивен Бергвейн и Хамед Аль-Хамди.

«Аль-Иттихад» возглавил таблицу премьер-лиги — 12 очков.

В параллельном матче «Аль-Кадисия» дома обыграла «Аль-Ахли» — 1:0. Единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовав пенальти в первом тайме.

«Аль-Кадисия» с 10 очками поднялась на 4-е место в таблице чемпионата. «Аль-Ахли» с 7 очками — на 7-й строчке.