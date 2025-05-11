Футбол
11 мая, 19:30

«Аль-Иттихад» — «Аль-Фейха»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» и «Аль-Фейха» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Аль-Иттихад» и «Аль-Фейха» встретятся в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии в воскресенье, 11 мая. Игра пройдет в спортивном городе короля Абдуллы в Джедде и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен по подписке).

Основные события игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Фейха» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур.
11 мая, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад Джедда
3:0
Аль-Фейха

«Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 71 очко и опережая идущий вторым «Аль-Хиляль» на шесть баллов. «Аль-Фейха» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 33 очками. Встреча команд в первом круге состоялась в январе и завершилась со счетом 1:1.

