«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии 31 октября

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Ахли» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 31 октября. Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде, начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Начало прямого эфира в 21.00 мск.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В 8 турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице, у «Аль-Ахли» — 11 очков и 8-е место.

В прошлом сезоне саудовской про-лиги в обоих матчах «Аль-Ахли» победил «Аль-Иттихад» (1:0, 1:0).