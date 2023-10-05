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«Аль-Иттифак» — «Аль-Фатех»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Онлайн-трансляция игры «Аль-Иттифак» — «Аль-Фатех» будет доступна на сайте «СЭ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Джордан Хендерсон.
Джордан Хендерсон.
Фото Reuters

«Аль-Иттифак» на своем поле в городе Даммам проведет матч против «Аль-Фатеха» в матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Prince Mohamed bin Fahd Stadium», начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Иттифак» — «Аль-Фатех» можно будет в матч-центре «СЭ».

С конца сентября 2023 года чемпионат Саудовской Аравии сезона 2023 / 2024 официально показывает в России стриминговый онлайн-сервис «Окко Спорт». На платформе еженедельно будут доступны до трех видеотрансляций игр в прямом эфире. В телепрограмме на четверг нет матча «Аль-Иттифак» — «Аль-Фатех».

«Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард, с 17 очками занимает пятое место в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Фатех» Славена Билича с 14 баллами располагается на седьмой строчке.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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Футбол
ФК Аль-Иттифак
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