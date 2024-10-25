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«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью с «Аль-Холудом» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль-Холудом» - 1:1. 25 октября 2024 года.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль-Холудом» в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:3.

У гостей голы забили Эмерик Ляпорт и Андерсон Талиска (дубль). У хозяев дубль оформил Мизиане Маолида, гол и две результативные передачи на счету Джексона Мулека.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил встречу.

«Аль-Наср» с 18 очками занимает третье место в таблице суперлиги. «Аль-Холуд» с 6 очками — на 14-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
25 окт, 00:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Холуд
3:3
Аль-Наср Эр-Рияд

ФК Аль-Наср
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