«Аль-Иттихад» в серии пенальти обыграл «Аль-Холуд» и вышел в 1/8 финала Кубка короля

«Аль-Иттихад» в серии пенальти переиграл «Аль-Холуд» в матче 1/16 финала Кубка короля.

На 18-й минуте гости благодаря автоголу вышли вперед. Перед перерывом Мариано Васкес сравнял счет. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Аль-Иттихада» — 7:6. Команды пробили по 10 ударов.

Соперни «Аль-Иттихада» по 1/8 финала определится в результате жеребьевки.