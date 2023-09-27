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«Аль-Иттихад» в серии пенальти обыграл «Аль-Холуд» и вышел в 1/8 финала Кубка короля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

«Аль-Иттихад» в серии пенальти переиграл «Аль-Холуд» в матче 1/16 финала Кубка короля.

На 18-й минуте гости благодаря автоголу вышли вперед. Перед перерывом Мариано Васкес сравнял счет. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки «Аль-Иттихада» — 7:6. Команды пробили по 10 ударов.

Соперни «Аль-Иттихада» по 1/8 финала определится в результате жеребьевки.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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