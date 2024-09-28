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«Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Холуд» примет «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Холуд» примет «Аль-Хиляль» в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 28 сентября. Встреча состоится в Ар-Рассе и начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль» можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по подписке. Прямой эфир начнется в 21.00 мск.

Ключевые события и результат матча саудовской про-лиги «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
28 сент, 21:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Холуд
Аль-Хиляль

В этом чемпионате Саудовской Аравии сыграно 4 тура. «Аль-Холуд» с 4 очками занимает 11-е место, «Аль-Хиляль» лидирует с 12 очками.

ФК Аль-Хиляль
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