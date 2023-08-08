Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Таблица легионеров Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 11:29

«ПСЖ» отказал «Аль-Хилялю» в покупке Верратти за 45 миллионов евро

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Хиляль» повысил предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Марко Верратти, сообщает журналист Фабрицио Романо. Однако руководство парижан снова не устроила сумма.

По данным источника, команда из Саудовская Аравии готова заплатить за игрока 45 миллионов евро. Ранее клуб предлагал 30 миллионов евро.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не хочет принимать предложение о продаже на новых условиях. Парижане хотят больше денег за итальянца.

В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

Марко Верратти
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Неймару 300-400 миллионов евро в год
Новости
RSS RSS
Все новости