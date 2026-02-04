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«Аль-Хиляль» продлил контракт с полузащитником Невешем

Анастасия Пилипенко

«Аль-Хиляль» подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Невешем, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до июня 2029 года.

Невеш перешел в «Аль-Хиляль» из английского «Вулверхэмптона» в 2023 году. В составе клуба он становился чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2023/24, выиграл Кубок короля и два Суперкубка страны.

В этом сезоне португалец провел за «Аль-Хиляль» 24 матча во всех турнирах и забил 9 голов.

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
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