«Аль-Хиляль» продлил контракт с полузащитником Невешем

«Аль-Хиляль» подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Невешем, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до июня 2029 года.

Невеш перешел в «Аль-Хиляль» из английского «Вулверхэмптона» в 2023 году. В составе клуба он становился чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2023/24, выиграл Кубок короля и два Суперкубка страны.

В этом сезоне португалец провел за «Аль-Хиляль» 24 матча во всех турнирах и забил 9 голов.