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17 августа, 23:50

«Аль-Хиляль» объявил о покупке вратаря «Севильи» Буну

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Яссин Буну.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» объявил о покупке голкипера «Севильи» Яссина Буну.

Срок контракта и сумма трансфера не уточняются. 16 августа сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии заплатит за 32-летнего марокканца 19 миллионов евро, а игрок подпишет соглашение сроком на 3 года.

Буну выступал за «Севилью» с сентября 2020 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Лигу Европы.

Вратарь провел последний матч за испанскую команду в среду, 16 августа в финале Суперкубка УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1; 5:6 — по пенальти).

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Севилья
Яссин Буну
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