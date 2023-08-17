«Аль-Хиляль» объявил о покупке вратаря «Севильи» Буну

«Аль-Хиляль» объявил о покупке голкипера «Севильи» Яссина Буну.

Срок контракта и сумма трансфера не уточняются. 16 августа сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии заплатит за 32-летнего марокканца 19 миллионов евро, а игрок подпишет соглашение сроком на 3 года.

Буну выступал за «Севилью» с сентября 2020 года. Вместе с командой он дважды выигрывал Лигу Европы.

Вратарь провел последний матч за испанскую команду в среду, 16 августа в финале Суперкубка УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1; 5:6 — по пенальти).