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25 мая 2025, 15:47

«Аль-Хиляль» намерен предложить Симоне Индзаги 30 миллионов евро за сезон

Саудовский «Аль-Хиляль» рассчитывает подписать контракт с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон, пишет Calciomercato.it.

По данным источника, окончательное решение может быть принято после финального матча Лиги чемпионов, в котором «Интер» сыграет с «ПСЖ». Игра состоится 31 мая.

Контракт Индзаги с «Интером» действует до июня 2026 года. Президент клуба Беппе Маротта ранее говорил, что готовится новое соглашение, рассчитанное до 2027 года и предполагающее зарплату в 7 миллионов евро за сезон.

«Интер» занял второе место в турнирной таблице серии А, отстав от победившего «Наполи» на очко.

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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