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Сегодня, 08:18

«Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере Осимхена

Камила Абдурахманова
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«Аль-Хиляль» ведет переговоры о трансфере нападающего Виктора Осимхена из «Наполи», сообщает инсайдер Николо Скира.

Детали переговоров пока не раскрываются. Сейчас игрок выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Его контракт с «Наполи» действует до 30 июня 2026 года. Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в сентябре 2020 года.

В текущем сезоне Осимхен принял участие в 36 матчах за «Галатасарай», забив 31 гол и сделав семь результативных передач во всех турнирах. В его контракте предусмотрен пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Наполи
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