«Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 29 августа

«Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд» сыграют в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 29 августа. Матч пройдет на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.50 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Хиляль» — «Эр-Рияд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

Про-лига сезона 2025/2026 пройдет с 28 августа по 31 мая. В чемпионате принимают участие 18 команд.

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