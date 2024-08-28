«Аль-Хиляль» и «Дамак» сыграют во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии 28 августа

«Аль-Хиляль» и «Дамак» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии в среду, 28 августа. Игра состоится на арене «Международный стадион имени Короля Фахда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Хиляль» — «Дамак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть противостояние можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

49-й сезон национальной про-лиги Саудовской Аравии стартовал 22 августа. Чемпионский титул защищает «Аль-Хиляль», который завоевал трофей в прошлом сезоне.

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