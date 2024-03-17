«Аль-Хиляль» обыграл «Дамак» и продлил рекордную серию без поражений до 29 матчей

«Аль-Хиляль» дома победил «Дамак» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

На 79-й минуте полузащитник хозяев Салем аль-Давсари забил первый гол. На 86-й минуте форвард «Дамака» Домагой Антолич сравнял счет, а на 88-й минуте гости остались в меньшинстве: красную карточку за грубый фол получил хавбек Дхари Аль Анази.

На 90+3-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Микаэль забил победный гол.

«Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 68 очками в 24 матчах — команда одержала 22 победы и 2 раза сыграла вничью. Всего у «Аль-Хиляля» 29 игр без поражений во всех турнирах, клуб обновил собственный мировой рекорд.

«Дамак» занимает седьмую строчку в чемпионате Саудовской Аравии с 34 очками в 24 матчах.