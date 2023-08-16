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«Аль-Хиляль» близок к заключению сделки с «Севильей» по трансферу Буну

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» подпишет контракт с вратарем «Севильи» и сборной Марокко Яссином Буну.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб близок к заключению сделки с «Севильей». Стороны обсуждают последние детали — сумма трансфера примерно 18-19 миллионов евро.

Ранее информировалось, что «Реал» начал переговоры с «Севильей» по переходу 32-летнего игрока.

В прошлом сезоне Буну пропустил 60 мячей за 36 матчей за «басков» во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Источник: Фабрицио Романо
ФК Аль-Хиляль
ФК Севилья
Яссин Буну
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