«Аль-Хиляль» победил «Аль-Вахду» и продлил серию без поражений до 17 матчей, Малком сделал голевой пас

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Вахду» на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

У хозяев забили Сауд Абдулхамид и Александр Митрович. Форвард «Аль-Хиляля» Малком сделал голевую передачу.

«Аль-Хиляль» одержал 10-ю победу подряд и продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 до 17 игр. В этом сезоне команда выиграла 15 матчей и дважды сыграла вничью.

«Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 47 очками. «Аль-Вахда» идет на девятой строчке с 22 очками.