«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Вахду», Малком оформил дубль

«Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Вахду» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Дубль у хозяев оформил Малком. Экс-форвард «Зенита» отличился на 11-й и 82-й минутах. Еще по голу забили Маркос Леонардо (7-я минута) и Абдулла Аль-Хамдан (90+1-я).

Единственный гол гостей в активе Крейга Гудвина, отличившегося на 89-й минуте.

«Аль-Хиляль» (43 очка) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» (12) идет предпоследней.