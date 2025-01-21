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Сегодня, 22:07

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Вахду», Малком оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Малком (слева) и Ренан Лоди.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Вахду» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Дубль у хозяев оформил Малком. Экс-форвард «Зенита» отличился на 11-й и 82-й минутах. Еще по голу забили Маркос Леонардо (7-я минута) и Абдулла Аль-Хамдан (90+1-я).

Единственный гол гостей в активе Крейга Гудвина, отличившегося на 89-й минуте.

«Аль-Хиляль» (43 очка) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» (12) идет предпоследней.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 16-й тур
21 янв, 20:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4:1
Аль-Вахда

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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