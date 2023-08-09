Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Таблица легионеров Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 22:58

Гол Малкома вывел «Аль-Хиляль» в финал Кубка арабских чемпионов

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в полуфинале клубного кубка арабских чемпионов — 3:1.

Счет открыл полузащитник «Аль-Хиляля» Мохамед Канно на 9-й минуте встречи. На 45+3-й минуте нападающий Малком удвоил преимущество команды из Эр-Рияда. Полузащитник «Аль-Шабаба» Густаво Куэльяр отыграл один мяч на 57-й минуте. В добавленное ко второму тайму время отличился нападающий «Аль-Хиляля» Абдулла аль-Хамдан и установил окончательный счет встречи.

В финале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром», который в полуфинале обыграл «Аль-Шорту» из Ирака (1:0). Матч пройдет в субботу, 12 августа. Начало встречи — 21.00 мск.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
4
6
Читайте также
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком забил гол за «Аль-Хиляль» во втором матче подряд
Новости
RSS RSS
Все новости