Гол Малкома вывел «Аль-Хиляль» в финал Кубка арабских чемпионов

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в полуфинале клубного кубка арабских чемпионов — 3:1.

Счет открыл полузащитник «Аль-Хиляля» Мохамед Канно на 9-й минуте встречи. На 45+3-й минуте нападающий Малком удвоил преимущество команды из Эр-Рияда. Полузащитник «Аль-Шабаба» Густаво Куэльяр отыграл один мяч на 57-й минуте. В добавленное ко второму тайму время отличился нападающий «Аль-Хиляля» Абдулла аль-Хамдан и установил окончательный счет встречи.

В финале турнира «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Насром», который в полуфинале обыграл «Аль-Шорту» из Ирака (1:0). Матч пройдет в субботу, 12 августа. Начало встречи — 21.00 мск.