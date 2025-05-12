«Аль-Хиляль» и «Аль-Оруба» сыграют в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии в понедельник, 12 мая. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 19.05 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Оруба» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 19.05 мск.

Ключевые события и результат игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Оруба» доступны в нашем матч-центре.

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур.

12 мая, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)

После 30 туров «Аль-Хиляль» набрал 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице и еще имеет теоретические шансы на чемпионство (у «Аль-Иттихада» — 74 очка в 31 игре). «Аль-Оруба» с 30 очками идет на 16-й строчке.