«Аль-Хиляль» — «Аль-Оруба»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» и «Аль-Оруба» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 12 мая
«Аль-Хиляль» и «Аль-Оруба» сыграют в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии в понедельник, 12 мая. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 19.05 по московскому времени.
Видеотрансляцию игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Оруба» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 19.05 мск.
Ключевые события и результат игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Оруба» доступны в нашем матч-центре.
После 30 туров «Аль-Хиляль» набрал 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице и еще имеет теоретические шансы на чемпионство (у «Аль-Иттихада» — 74 очка в 31 игре). «Аль-Оруба» с 30 очками идет на 16-й строчке.
