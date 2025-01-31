«Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд» встретятся в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 31 января. Игра на Международном стадионе короля Фахда в Эр-Рияде начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 18-й тур.

31 янв, 18:15. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)

«Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 43 очками, «Аль-Охдуд» набрал 15 очков. В предыдущем туре «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Кадисии» (1:2), а «Аль-Охдуд» — «Аль-Халиджу» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Аль-Хиляль» победил «Аль-Охдуд» со счетом 3:0 в обоих матчах и выиграл чемпионат Саудовской Аравии.