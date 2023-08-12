«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Роналду, Малком и Мане выйдут с первых минут

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«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» объявили стартовые составы на матч финала Кубка арабских чемпионов. Встреча начнется в 18.00 мск.

«Аль-Хиляль»: Мохаммед Аль-Оваис, Сауд Абдулхамид, Калиду Кулибали, Али Аль-Булайхи, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Канно, Рубен Невеш, Салем Аль-Давсари, Сергей Милинкович-Савич, Майкл и Малком.

«Аль-Наср»: Наваф Аль-Акиди, Султан Аль-Ганнам, Али Ладжами, Абдулела Аль-Амри, Алекс Теллес, Абдулла Аль-Хайбари, Марсело Брозович, Секо Фофана, Андерсон Талиска, Садио Мане и Криштиану Роналду.