Дубль Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» в финале Кубка арабских чемпионов — 2:1.

«Аль-Хиляль» открыл счет на 51-й минуте — после передачи Малкома забил Майкл. «Аль-Наср» ответил дублем Криштиану Роналду. Форвард забивал на 74-й и 98-й минутах.

На 115-й минуте встречи Роналду получил травму и покинул поле на электрокаре. Португалец завоевал первый трофей после перехода в «Аль-Наср».

На 71-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри. Позже арбитр матча удалил находящегося на скамейке запасных Навафа Аль-Бушаила и главного тренера «Аль-Насра» Луиша Каштру.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.