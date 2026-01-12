«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» встретятся в матче чемпионата Саудовской Аравии в понедельник, 12 января. Игра будет проходить на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур.

12 января, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 35 очков в 13 играх. «Аль-Наср» располагается на второй строчке с 31 очком. В предыдущем матче «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Хазм» со счетом 3:0, а «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» (1:2).

Действующим чемпионом Саудовской Аравии является «Аль-Иттихад».