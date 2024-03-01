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1 марта, 18:30

«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с ««Аль-Иттихадом» в чемпионате Саудовской Аравии 1 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Аль-Хиляль».
Фото AFP

«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» в пятницу, 1 марта, сыграют в рамках 22 тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра состоится на стадионе «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko Спорт по платной подписке.

«Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 59 очков и опережая ближайшего соперника на 6 очков. В активе клуба «Аль-Иттихад» 37 баллов, команда идет на 5-м месте национального чемпионата.

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Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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