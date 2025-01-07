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7 января, 23:40

«Аль-Иттихад» по пенальти обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал Кубка короля, Бензема оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Хиляль» в матче четвертьфинала Кубка короля Саудовской Аравии — 2:2 (пенальти 3:1).

Дублем отметился форвард гостей Карим Бензема. Бывший нападающий «Реала» забил на 63-й и 114-й минутах.

У «Аль-Хиляля» отличились Салем Аль-Давсари (72-я минута) и Маркос Леонардо (101-я).

В серии пенальти точнее оказались игроки «Аль-Иттихада» — 3:1. Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», не сумел реализовать свою попытку.
«Аль-Иттихад» стал полуфиналистом Кубка короля. «Аль-Хиляль» вылетел из турнира, не сумев защитить титул.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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