«Аль-Иттихад» по пенальти обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал Кубка короля, Бензема оформил дубль

«Аль-Иттихад» на выезде победил «Аль-Хиляль» в матче четвертьфинала Кубка короля Саудовской Аравии — 2:2 (пенальти 3:1).

Дублем отметился форвард гостей Карим Бензема. Бывший нападающий «Реала» забил на 63-й и 114-й минутах.

У «Аль-Хиляля» отличились Салем Аль-Давсари (72-я минута) и Маркос Леонардо (101-я).

В серии пенальти точнее оказались игроки «Аль-Иттихада» — 3:1. Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», не сумел реализовать свою попытку.

«Аль-Иттихад» стал полуфиналистом Кубка короля. «Аль-Хиляль» вылетел из турнира, не сумев защитить титул.