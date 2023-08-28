«Аль Хиляль» на своем поле примет «Аль Иттифак» в рамках 4-го тура премьер-лиги 28 августа, в понедельник. Матч пройдет на стадионе принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Официальной трансляции в России нет. Посмотреть прямой эфир можно с помощью Smart TV со скачанным приложением IPTV, посредством которого можно выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации. Бесплатно матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» доступен в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

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