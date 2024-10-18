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«Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Фейхой» в лиге Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Фейхой» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Международном стадионе короля Фахда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Основные события игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
18 окт, 18:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Аль-Фейха

В шести турах «Аль-Хиляль» набрал 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фейха» заработала 5 очков.

В сезоне-2023/24 первая встреча соперников завершилась вничью (1:1), а во втором круге «Аль-Хиляль» одержал победу со счетом 2:0. Этот клуб является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

ФК Аль-Хиляль
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