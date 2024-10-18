«Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Фейхой» в лиге Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Фейхой» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Международном стадионе короля Фахда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Основные события игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В шести турах «Аль-Хиляль» набрал 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фейха» заработала 5 очков.

В сезоне-2023/24 первая встреча соперников завершилась вничью (1:1), а во втором круге «Аль-Хиляль» одержал победу со счетом 2:0. Этот клуб является действующим чемпионом Саудовской Аравии.