«Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» одержали разгромные победы в премьер-лиге

Читать «СЭ» в

«Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Фейху» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

У хозяев голы забили Маркос Леонардо, Салем Аль-Давсари и Мохаммеда Аль-Кахтани.

«Аль-Ахли» на выезде победил «Аль-Халидж» — 3:0.

У гостей голы забили Фирас Аль-Брикан, Айван Тони и Мерих Демирал. Хозяева с 53-й минуты играли вдесятером.

«Аль-Хиляль» лидирует в таблице премьер-лиги — 21 очко. «Аль-Ахли» с 10 очками — на 5-й строчке.