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«Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» одержали разгромные победы в премьер-лиге

Руслан Минаев
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«Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Фейху» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

У хозяев голы забили Маркос Леонардо, Салем Аль-Давсари и Мохаммеда Аль-Кахтани.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
18 окт, 18:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Аль-Фейха

«Аль-Ахли» на выезде победил «Аль-Халидж» — 3:0.

У гостей голы забили Фирас Аль-Брикан, Айван Тони и Мерих Демирал. Хозяева с 53-й минуты играли вдесятером.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
18 окт, 17:45. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (Сейхат)
Аль-Халидж
0:3
Аль-Ахли Джедда

«Аль-Хиляль» лидирует в таблице премьер-лиги — 21 очко. «Аль-Ахли» с 10 очками — на 5-й строчке.

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Хиляль
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