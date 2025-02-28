«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» встретятся в матче чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 28 февраля. Игра пройдет на международном стадионе короля Фахда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko». Трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс.
С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
«Аль-Хиляль» находится на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии с 51 очком. «Аль-Ахли» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 44 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:1.
Новости