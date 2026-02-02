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2 февраля, 17:30

«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» сыграют в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии в понедельник, 2 февраля.

Следить за ключевыми событиями игры «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур.
02 февраля, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Аль-Ахли Джедда

После 19 туров Про-лиги «Аль-Хиляль» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Ахли» с 43 очками идет на третьей строчке чемпионата.

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