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«Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» пройдет 5 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото Reuters

«Аль-Халидж» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 5 апреля на стадионе принца Наифа бин Абдулазиза в городе Сейхат. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» будет доступна в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе Окко. Начало — в 21.55 мск. На сайте «СЭ» в матч-центре пройдет онлайн-трансляция с ключевыми событиями встречи 27-го тура про-лиги.

«Аль-Халидж» с 34 набранными очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 26 туров. «Аль-Хиляль» идет на первом месте с 74 баллами после 26 матчей.

В текущем сезоне бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Малком провел в общей сложности 37 матчей за команду, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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