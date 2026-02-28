«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейха», Роналду не реализовал пенальти
«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Фейха» в выездном матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.
У гостей голы забили Садьо Мане, Абдулла Аль-Хамдан, автогол на счету Орландо Москеры. Хозяев забили тоже благодаря мячу в собственные ворота от Абдуллы Аль-Амри.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в первом тайме.
«Аль-Наср» набрал 61 очко и лидирует в таблице Премьер-лиги. «Аль-Фейха» с 27 очками — на 12-й строчке.
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