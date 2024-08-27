Гол Роналду со штрафного принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой»

«Аль-Наср» на выезде разгромил «Аль-Фейху» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Победный гол гостей со штрафного на 45+10-й минуте забил Криштиану Роналду. 39-летний португалец забил в четвертом матче кряду. Кроме того, гол стал для него 899-м в карьере.

Дубль за «Аль-Наср» оформил Талиска (5-я и 90+5-я минуты). Еще один мяч на счету Марсело Брозовича (85-я).

Единственный гол хозяев на 87-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Фэшн Сакала.