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27 августа, 23:10

Гол Роналду со штрафного принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на выезде разгромил «Аль-Фейху» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Победный гол гостей со штрафного на 45+10-й минуте забил Криштиану Роналду. 39-летний португалец забил в четвертом матче кряду. Кроме того, гол стал для него 899-м в карьере.

Дубль за «Аль-Наср» оформил Талиска (5-я и 90+5-я минуты). Еще один мяч на счету Марсело Брозовича (85-я).

Единственный гол хозяев на 87-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Фэшн Сакала.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 2-й тур
27 авг, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)
Аль-Фейха
1:4
Аль-Наср Эр-Рияд

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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