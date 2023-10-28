«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Фейху»

«Аль-Наср» на выезде одержал победу над «Аль-Фейхой» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

У гостей в этой игре отличились Андерсон Талиска, оформивший дубль, и Отавио. Единственный гол за хозяев забил Хусейн Аль-Шувайш.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле на 90+4-й минуте встречи, заменив Сами Аль-Наджи.

«Аль-Наср» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 25 очков. «Аль-Фейха» идет на 8-й строчке (14 очков).