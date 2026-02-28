«Аль-Фейха» и «Аль-Наср» сыграют в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Спортивный городок Аль-Маджмаа» в Эль-Маджмае (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур.

28 февраля, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)

Следить за ключевыми событиями игры «Аль-Фейха» — «Аль-Наср» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 23 туров про-лиги «Аль-Фейха» набрала 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 58 очками идет на третьей строчке чемпионата.

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