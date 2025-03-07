«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 7 марта. Игра состоится в «Альмаджма Спортс Сити» и начнется в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и доступна по подписке на стриминговый сервис.

Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур.

07 марта 2025, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)

Встреча команд в первом круге чемпионата Саудовской Аравии завершилась победой «Аль-Хиляля» со счетом 3:0. В 23-м туре «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Ахли» (2:3), а «Аль-Фейха» сыграла вничью без забитых голов в третий раз подряд — на этот раз с «Аль-Вахдой» (0:0).