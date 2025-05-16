«Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии
«Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 16 мая
«Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль» сыграют в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 16 мая. Матч пройдет в спортивном городке принца Абдаллы бин Джалави в Эль-Мубарразе (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 18.55 по московскому времени.
Трансляцию игры «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 18.55 мск.
Ключевые события и результат игры «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» доступны в нашем матч-центре.
После 31 тура «Аль-Фатех» набрал 33 очка и занимал перед игровым днем 13-е место в таблице. «Аль-Хиляль» с 68 очками идет на второй строчке.
Новости