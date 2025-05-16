«Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль» сыграют в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 16 мая. Матч пройдет в спортивном городке принца Абдаллы бин Джалави в Эль-Мубарразе (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 18.55 по московскому времени.

Трансляцию игры «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 18.55 мск.

Ключевые события и результат игры «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» доступны в нашем матч-центре.

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур.

16 мая 2025, 00:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)

После 31 тура «Аль-Фатех» набрал 33 очка и занимал перед игровым днем 13-е место в таблице. «Аль-Хиляль» с 68 очками идет на второй строчке.