Хет-трик Талиски принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Духаилем» в азиатской Лиге чемпионов, Коутиньо оформил дубль
«Аль-Наср» на выезде обыграл катарский «Аль-Духаиль» в матче 4-го тура группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 3:2.
Хет-трик за гостей оформил Андерсон Талиска. Бразилец отличился на 27-й, 37-й и 65-й минутах.
За хозяев дублем отметился Филиппе Коутиньо — 8-я и 80-я минуты.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил встречу.
«Аль-Наср» с 12 очками возглавляет группу E. «Аль-Духаиль» (1 очко) замыкает квартет.
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