«Аль-Ахли» начал переговоры с Месси о подписании контракта

«Аль-Ахли» хочет заключить контракт с нападающим Лионелем Месси, после того как закончится его соглашение с «Интер Майами», сообщает L`Equipe.

Контракт аргентинского форварда с американским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Согласно источнику, представители «Аль-Ахли» уже некоторое время пытаются уговорить Месси перейти в их команду. Детали переговоров не раскрываются, однако известно, что Саудовская Аравия, которая примет чемпионат мира в 2034 году, готова приложить максимум усилий, чтобы убедить 38-летнего футболиста выбрать их лигу.

Прежде чем оказаться в американском клубе, Месси играл за «Барселону» и «ПСЖ». Он является выпускником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».