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7 июля 2025, 13:20

«Аль-Ахли» начал переговоры с Месси о подписании контракта

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фото Global Look Press

«Аль-Ахли» хочет заключить контракт с нападающим Лионелем Месси, после того как закончится его соглашение с «Интер Майами», сообщает L`Equipe.

Контракт аргентинского форварда с американским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Согласно источнику, представители «Аль-Ахли» уже некоторое время пытаются уговорить Месси перейти в их команду. Детали переговоров не раскрываются, однако известно, что Саудовская Аравия, которая примет чемпионат мира в 2034 году, готова приложить максимум усилий, чтобы убедить 38-летнего футболиста выбрать их лигу.

Прежде чем оказаться в американском клубе, Месси играл за «Барселону» и «ПСЖ». Он является выпускником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

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Лионель Месси
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