Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица легионеров
Уведомления
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

«Аль-Наср» вдесятером победил «Аль-Ахли»

Руслан Минаев
Игроки «Аль-Насра» после победы.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Ахли» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

У гостей голы забили Джон Дуран (дубль) и Айман Яхъя. У хозяев отличились Айван Тони и Аль-Набит. «Аль-Наср» с 47-й минуты играл вдесятером после удаления Мохамеда Симакана.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не отметился результативными действиями и был заменен в середине второго тайма.

«Аль-Наср» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице. «Аль-Ахли» с 38 очками — пятый.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур.
13 февраля 2025, 00:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
2:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Наср
Читайте также
«Спустя год отношений». Винисиус женится — на девушке, с которой расстался только весной
«Спартак» точь-в-точь повторяет чемпионский сезон Карреры. Что пока мешает красно-белым взять титул
Боня обжаловала отказ в иске к экс-невесте Лепса
Начавшая расследование о поле Брижит Макрон журналистка Наташа Рей скончалась
Пять дебютантов и Мбаппе-капитан. Стал известен первый состав сборной Франции при Зидане
Bloomberg узнало о решении Saudi Aramco не поставлять нефть в Европу в октрябре
Популярное видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» Мх: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Родина»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Ахли» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Роналду — о победе над «Аль-Ахли»: «До самого конца»
Новости
RSS RSS
Все новости