«Аль-Наср» вдесятером победил «Аль-Ахли»

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Ахли» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

У гостей голы забили Джон Дуран (дубль) и Айман Яхъя. У хозяев отличились Айван Тони и Аль-Набит. «Аль-Наср» с 47-й минуты играл вдесятером после удаления Мохамеда Симакана.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не отметился результативными действиями и был заменен в середине второго тайма.

«Аль-Наср» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице. «Аль-Ахли» с 38 очками — пятый.