13 февраля 2025, 18:45

«Аль-Ахли» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» сыграет с «Аль-Насром» в чемпионате Саудовской Аравии 13 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото Reuters

«Аль-Ахли» сыграет с «Аль-Насром» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 13 февраля. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур.
13 февраля 2025, 00:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
2:3
Аль-Наср Эр-Рияд

По итогам 19 туров про-лиги «Аль-Ахли» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 41 баллом идет на третьей строчке чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про-лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году

«Аль-Наср» вдесятером победил «Аль-Ахли»

