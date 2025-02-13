«Аль-Ахли» сыграет с «Аль-Насром» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 13 февраля. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Саудовской Аравии. 20-й тур.

По итогам 19 туров про-лиги «Аль-Ахли» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 41 баллом идет на третьей строчке чемпионата.

