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25 февраля 2025, 19:00

«Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» встретятся в про-лиге Саудовской Аравии 25 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» встретятся в 22-м туре про-лиги Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля. Матч на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия) начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия» можно смотреть по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Ключевые события и результат игры отслеживайте в нашем матч-центре.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур.
25 февраля 2025, 00:00. Король Абдалла Спортс Сити (Джедда)
Аль-Ахли Джедда
4:1
Аль-Кадисия

После 21 тура «Аль-Ахли» набрал 41 очко и занимает пятое место в таблице про-лиги Саудовской Аравии, в предыдущем матче он обыграл «Дамак» (2:0). «Аль-Кадисия» с 47 очками шла третьей, в пятницу выиграла у «Аль-Охдуда» (2:0).

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