Агент Малкома: «Предложения от «Зенита» нет»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильца в «Зенит» этой зимой.

«Предложения от «Зенита» нет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Гарсию.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019-го по июль 2023 года. Всего за петербургский клуб 27-летний футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.