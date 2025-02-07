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7 февраля 2025, 06:51

Агент Малкома: «Предложения от «Зенита» нет»

Евгений Козинов
Корреспондент

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильца в «Зенит» этой зимой.

«Предложения от «Зенита» нет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Гарсию.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019-го по июль 2023 года. Всего за петербургский клуб 27-летний футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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