Агент Барбоза назвал клуб РПЛ, в который мог бы перейти Неймар в случае ухода из «Аль-Хиляля»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, мог бы нападающий «Аль-Хиляля» Неймар перейти в клуб из РПЛ.

«Думаю, что он бы мог оказаться в «Зените». Чисто теоретически он может. «Зенит» хороший кандидат. Но Неймар никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии. Все зависит от того, что у него в голове», — сказал Барбоза «СЭ».

17 ноября журналист Сесар Луис Мерло сообщил, что представители Неймара работают над расторжением контракта с «Аль-Хилялем». Согласно источнику, нападающий хочет вернуться в «Сантос», о возвращении планируется объявить 25 ноября.

32-летний Неймар провел за «Аль-Хиляль» 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года с опцией продления на один сезон.

(Александр Абустин)